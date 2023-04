Pour battre le Patro une fois, c’est le moment…

Le duel face au leader prendra une dimension supplémentaire puisque le Patro a une première possibilité (liée aux résultats de ses rivaux) de valider mathématiquement une montée en D1B qui ne fait plus aucun doute. Le club limbourgeois l’a d’ailleurs fait savoir à ses sympathisants, attendus en nombre au Patrostadion. “Nous sommes au courant”, lance Ayoub El Harrak, conscient que Visé ne partira pas avec les faveurs du pronostic chez un adversaire toujours invaincu à domicile. “Nous avons surtout en tête l’objectif qu’on s’est fixé ensemble mais si on peut retarder leur montée… En tout cas, on a tous envie d’être sur le terrain pour un match pareil. Si on veut battre une fois le Patro, c’est le moment”, sourit le sympathique médian visétois, lui qui est redevenu titulaire le week-end passé et auteur récemment de ses deux premiers buts sous le tricot des Oies, qu’il porte depuis bientôt trois ans. “J’ai un rôle proche de celui dans lequel j’ai été formé, en 8 ou en 10. En évoluant plus haut sur le terrain, je suis forcément plus près du but adverse”, dit l’ancien Eupenois pour justifier sa réussite. Une chose est sûre : El Harrak ne sera pas contraire à un troisième but en autant de semaines ! Qui offrirait (peut-être) un petit coup de pouce à un voisin liégeois, loin d’avoir fait une croix sur le titre.

Le noyau : Mignon, Thomé, Englebert, Déquaire, R. Wilmots, Alalabang, Hendrickx, Essikal, Gerits, El Harrak, Omolo, Cavagnera, M. Wilmots, Musset Quintais, Perseo, Cascio, N’Guessan, Gilon, Legear.

Bonemme (cheville), Crémer (épaule) et Rherras (genou) sont blessés.