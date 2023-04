Visé tient le leader en respect (0-0)

A la recherche de sa montée en D1B, Maasmechelen mettait la pression durant le premier quart d’heure où Elisha (11e ) faillit trouver l’ouverture. Puis les gars de Riga s’enhardissaient de plus en plus et inquiétaient, de temps à autre, Belin via Dequaire, Perseo ou encore Cascio mais le leader restait très discret jusqu’au repos. Mauvais coup pour Visé qui voit, à la 67e, Gerits sortir sur civière ! Visé garde le leader en respect. Le match devenait tendu et…Stijn Stijnen (ndlr, le coach local) n’y était pas étranger. A la 84e , un coup franc de Kis était dévié sur la barre par … R.Wilmots ! Le Patro poussait, la défense des Oies tenait le coup et parvenait à rentrer de son court déplacement avec un joli point !Patro Maasmechelen : Belin, Dijkhuizen, Corstjens, Renson, Kis, Geroui, Pietermat, Bounou, 8 (72e Bammens), Ferber (72e Bentayeb), Elisha (87e Mehanovic).Visé : Mignon, Englebert, R.Wilmots, Dequaire, Hendrickx, Essikal, Gerits (67e Omolo), Perseo (90e Gilon), El Harrak (85e Cavagnera), M.Wilmots (85e N’Guessan), Cascio.Arbitre : M.Ledda.Avertissements : Geroui, Gerits, Bammens, Omolo, Stijnen, Essikal, Bentayeb, Cavagnera.