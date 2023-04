Visé tient le leader en respect

”On a juste souffert le 1er quart d’heure et un peu sur la fin”, glissait José Riga, très heureux du match de ses Oies. “On le savait, le Patro est très dangereux sur les phases arrêtées et les longues rentrées en touche mais mes gars n’ont pas fait n’importe quoi. On a rejoué avec maitrise, on avait l’état d’esprit, nous étions appliqués et on devait rester patients face à cette équipe qui n’a plus été battue chez elle depuis 3 ans, il faut quand même le rappeler ! Dès lors, notre point pris, samedi soir, est significatif ! On a bien tenu le coup face aux 5 premiers du classement, mais je voudrais vraiment tirer mon coup de chapeau aux mecs !”

À l’instar d’un tout bon Englebert, Essikal ou encore de Mignon entre les perches.

”Tout le monde doit être mis sous les même éloges”, insistait José. Seule ombre au tableau toutefois… “Le petit bémol de la soirée est la sortie de Nicolas Gerits avec une belle entaille au tibia lors d’un contact malheureux avec Bounou”, regrettait le mentor vistéois. Nicolas a dû sortir en civière et se faire apposer 6 points de suture… “Plus spectaculaire que dangereux”, précisait le staff médical après coup.

Après ce très joli point glané pas trop loin de ses bases, et d’avoir tenu le leader en respect, Visé va, toutefois, devoir se remettre au diapason ce dimanche, face à Rupel Boom, reléguable actuellement…