Liège n’a pas su éviter le match piège contre Mandel

Un euphémisme, a-t-on envie de dire, au regard de quelques chiffres qui traduisaient à eux seuls l’énorme différentiel (sur le papier) entre les deux camps. D’une part, l’attaque la plus efficace de la série faisait face à la défense la plus perméable. D’autre part, Liège avait trouvé le chemin des filets au cours de ses dix-sept matchs précédents alors que le mutisme de Mandel dure depuis 605 minutes (les nonante de samedi soir comprises) ! Entre les deux, on peut encore ajouter le bilan de l’équipe flandrienne avant le coup d’envoi : 3 points sur 48 ! Une chose est sûre : le score vierge qui a sanctionné la partie apporte de l’eau au moulin des détracteurs de statistiques.

Alors, comment Mandel a-t-il pu faire (plus que) le gros dos pour résister aux déferlantes offensives du RFCL ? “Si le but que nous devions marquer tombe en première période, on évite le match piège que nous avons finalement joué, même si on savait que nous avions largement la possibilité d’émerger en fin de rencontre”, analysait sereinement VdA. “Notre adversaire s’est défendu avec ses moyens, mais il l’a fait pour ne pas perdre.” On ne blâmera pas une lanterne rouge condamnée à une funeste relégation. Tout le contraire de la célébration flandrienne au coup de sifflet final, provocatrice à souhait. Signe d’une soirée plus compliquée qu’il n’y paraissait pour les Sang et Marine.