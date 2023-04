Un partage mais pas un match nul entre Stockay et Solières

Et cela commence dès la 4e minute avec ce tir de Boumediane contré in extremis. S’en suivent plusieurs nouvelles opportunités pour les hommes de Manu Valoir, mieux rentrés dans leur match: un tir trop croisé de Ronvaux, deux envois hors cadre de Boumediane, une triple occasion pour Nezer et Ronvaux ainsi qu’un face-à-face remporté par Bairamjan devant Bouhlal. Solières se montre, de son côté, plus discret en reconversion mais Alfieri doit s’interposer du pied sur une tentative de Hanrez.

Après la pause, les débats s’équilibrent et ce sont même les visiteurs qui vont se montrer les plus pressants. Mais ce sont bien les locaux qui se procurent la première opportunité via Niankou dont l’envoi passe de peu à côté. Diallo voit ensuite son centre dévié terminer sur le haut de la transversale d’Alfieri avant de louper sa tête.

Après un petit quart d’heure de flottement, les visités reprennent leur marche en avant… mais il était écrit que les filets ne trembleraient pas ce samedi après-midi. Bouhlal et Rodrigues voient leurs envois finir sur la latte de Bairamjan alors que ce dernier intervient en catastrophe devant Nezer avant que Bartholomé ne sauve in extremis le ballon juste devant sa ligne. Mais c’est sans doute Solières qui hérite de la meilleure opportunité quand Diallo, encore lui, se présente seul devant Alfieri. Une situation que l’ancien attaquant de D1 a vécue à de multiples reprises, mais son lob n’est pas assez enlevé et le porter local peut s’emparer du cuir.

Il n’aura donc manqué que les buts dans cette rencontre et le partage satisfait sans doute plus Solières que Stockay qui pourra avoir des regrets. Comme quoi, un score de 0-0 ne veut pas toujours signifier que le match a été fermé…

Arbitre: Antoine Urbain, assisté de Jérôme Munana Mabruki et Cédric Abrassart.

Carte jaune: Hanrez.

STOCKAY: Alfieri, Jurdan, Libert (69e Kotchkarov), Rayane, Ronvaux, Niankou, Nezer, Rodrigues, Ozer (59e Sternon), Bouhlal, Boumediane.

SOLIERES: Bairamjan, Bartholome (68e Mashaka), Espeel, Peisson, Vancoppenolle, Bacanamwo, Lokando, Hanrez, Crahay, Kabeya, Diallo.