Visé doit tout gagner après son nul face à Pelt

Après la parodie de prestation à Hasselt, Visé devait une fière revanche à ses supporters, venus en nombre pour accueillir Pelt. Et c’est ce qui s’est produit, même si la rencontre s’est terminée sur un nul (23-23) qui laissait chacun sur sa faim : Korneel Douven parce que les Limbourgeois ont mené pratiquement tout le match et Thomas Cauwenberghs parce que Visé a raté 3 penalties et un paquet d’occasions à 6 mètres.