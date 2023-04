Warnant muselle intelligemment Jette

Fidèles à leur philosophie, les Verts démarraient la rencontre avec application et détermination. "Calme les gars" lançait Luc Libert, le coach des Jettois, "nous sommes bien en place." Ces quelques mots rassurants du T1 adverse, ne modifiaient nullement le tempérament offensif des leaders. Mabanza glissait subtilement à Miézal sur le flanc droit. Le centre de l’ailier tombait à point nommé sur le pied de Fransolet dans l’axe du but (1-0). Malgré son avance rapide, Warnant ne misait pas sur son avantage. Il continuait à mettre la pression sur des Jaune et Bleu sans inspiration offensive et souvent en retard dans les duels. Logiquement, sur un corner de la droite de Timmermans, Cavillot, relativement libre dans le rectangle, doublait la mise de la tête (2-0). Les locaux avaient certainement asséné le coup de massue nécessaire pour empêcher les Bruxellois de se relever.

Après la pause, la mission des visiteurs s’annonçait compliquée d’autant qu’en première armure, ils avaient laissé Bizimana, le dernier rempart local profiter des premiers réconforts d’un soleil printanier. Et de fait, Mabanza et Fransolet étaient les premiers à mettre le nez à la fenêtre. Dans la foulée, Scevenels profitait du service de Mabanza pour allumer un retourné dévié in extremis par un défenseur adverse. Ensuite, la rencontre tombait un peu dans l’anonymat. Les imprécisions se succédaient. Les actions offensives dignes de ce nom se faisaient rares. Bref, la confrontation tirait en longueur. Heureusement, un corner de Timmermans nous réveillait de notre torpeur. Mabanza, libre de tout marquage au second poteau, ajustait un front gagnant (3-0). Bis repetita, l’efficacité des Verts se voulait à nouveau payante.

Arbitre: Julien Gabriel.

Cartes jaunes: Miézal, Some.

Buts: Fransolet (1-0, 11e), Cavillot (2-0, 37e), Mabanza (3-0, 84e).

WARNANT: Bizimana, Piette, Dejoie, Cavillot (87e Debefve), Scevenels (72e Ganiji), Miézal, Timmermans, Libert, Mavuba (86e Lievyns), Mabanza (86e Biatour), Fransolet.

JETTE: De Reymaeker, Cruz, Virgone, El Hajjouji (70e Mungongo), Camara, Parent, Verrue, Some, Cortvriendt (70e Belabed), Kaersoel, Kaleba.