Avec l’Université de Californie, Lucas Henveaux a conquis les USA : “Une opportunité unique”

Lucas, pouvez-vous nous dire où vous avez atterri exactement aux États-Unis ?

”Je suis à l’Université de Californie à Berkeley, pas loin de San Francisco. C’est une très bonne université au niveau scolaire. C’est également un des meilleurs groupes d’entraînement et une des meilleures équipes de natation aux USA.”

Comment s’est mis en place un départ si soudain là-bas ?

”J’ai réussi à faire quelques bons résultats, ici, en Belgique. Le coach de natation de l’université où je suis actuellement était venu voir une compétition sur le sol belge, et m’avait un peu “repéré”, de par mes résultats. Ensuite, nous avons eu un bon échange. Un mois plus tard, il m’a recontacté pour me demander si ça m’intéressait d’aller nager dans son équipe aux USA.”

Quelle a été votre réaction suite à sa demande ?

”Dans un premier temps, j’ai vraiment été étonné. Ensuite, j’étais vraiment heureux d’avoir cette opportunité. Je me suis dit que tout le travail fourni depuis des années venait vraiment d’aboutir à quelque chose de taille. D’autant plus que dans l’équipe de nageurs, il y a des champions olympiques. J’étais vraiment excité rien qu’en y pensant.”

Est-ce qu’aller là-bas a été une décision difficile à prendre ?

”Oui, la décision a été dure à prendre. Mon coach de natation en Belgique, c’est mon père. On a toujours eu une bonne entente et on a toujours fait un bon boulot. Donc tout quitter a été difficile. Mais tant au niveau natation que scolaire, c’est une opportunité que je n’aurais qu’une fois dans ma vie. À partir d’un certain âge, c’est quelque chose qu’on n’a plus l’occasion de faire. C’était maintenant ou jamais.”

Vous restez aux États-Unis jusqu’à quand ?

”Je suis arrivé mi-janvier, et je reste jusque mi-avril. Ensuite, je reviens en Belgique pour une compétition de natation. Il y a les championnats nationaux du 21 au 23 avril en vue de se qualifier pour les championnats du monde au Japon, une compétition que je veux vraiment disputer. Après les championnats fin avril, je retourne aux USA jusqu’à fin juin minimum. Il est possible que je prolonge d’une année également.”

Ressentez-vous une grosse différence de niveau entre la Belgique et les États-Unis ?

”Ce qui est fort différent, ce n’est pas le niveau mais la densité. Les bons nageurs européens sont aussi bons que ceux ici. Mais la différence entre le premier et le dixième dans une course aux USA se joue à quelques centièmes. En Europe, l’écart est plus important.”

Personnellement, sentez-vous une progression ?

”Oui, je sens une belle progression au niveau de la vitesse, je me sens plus rapide. Dans mon université, ils sont tous très concentrés sur des détails comme les virages, les coulées, les départs. J’ai donc amélioré pas mal mes virages. J’ai également appris beaucoup de choses au niveau de la préparation de la course. Arriver en forme, bien s’organiser, respecter les timings d’échauffement. Je côtoie des gens très pros à ce niveau-là, donc forcément j’apprends d’eux.”

Pouvez-vous nous décrire une journée type dans votre vie de nageur là-bas ?

”Je me réveille vers 5h. On va nager en équipe de 6h à 8h du matin, à peu près 7 km. Ensuite, on déjeune tous ensemble. Mes cours débutent à 9h. J’ai quatre heures de cours. On retourne à la piscine vers 14h pour nager une bonne heure et demie. Ensuite, on va à la salle pour faire un peu de musculation. Après tout ça, on rentre à la maison. Je vis avec huit autres nageurs. On mange tous ensemble le soir, puis on étudie. Une fois les devoirs finis, on va dormir et on recommence le lendemain.”

Êtes-vous content de vos performances là-bas ?

”Oui, je suis vraiment content de mes prestations personnelles. Mais ce qui est cool, c’est qu’au-delà de l’individuel, on a réussi à gagner un titre en équipe, c’est ça le plus important.”

Comment calcule-t-on les points lors de ces championnats NCAA ?

”C’est assez simple. En fonction de ta place finale, tu remportes des points. Le premier gagne 20 points, le deuxième 17 points et ainsi de suite. Au final, on additionne tous les points de tous les nageurs de chaque équipe. C’est l’équipe qui a le plus de points à la fin qui est championne.”

À titre personnel, vous avez rapporté combien de points à ton université ?

”Je dois avoir fait quelque chose comme 26 points.”

Est-ce que remporter ce titre de champion national était important ?

”C’est clair. C’était vraiment l’objectif ultime du début de saison. Il y a chaque fois deux objectifs importants en début d’année, le championnat universitaire et les Jeux olympiques. Le premier a été réalisé, c’est magnifique. Maintenant, on va tous faire pour aller chercher le deuxième.”