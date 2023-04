Rebondissement : Le match Bocholt-Visé sera finalement… joué

Il y a quelques jours, on apprenait que le duel comptant pour la troisième journée des playoffs de handball masculin entre le Sezoens Achilles Bocholt et le HC Visé BM n’aurait pas lieu et que les Mosans l’emportaient par forfait. En effet, Bocholt n’avait pas annoncé l’heure de la rencontre dans le délai imparti, obligeant l’URBH a appliqué le règlement puisque Visé ne souhaitait pas trouver de compromis.