Les Panthers affrontent Malines en demi-finale des playoffs de TDW1 : “Après le Mont Blanc, l’Everest”

Cette fois, c’est Malines qui se dressera devant les Panthers. Si les Liégeois avaient battu Boom en phase classique, ce n’est pas le cas pour Malines, une des équipes les plus solides de la division. “Nous avons escaladé le Mont Blanc mais, derrière, il y a l’Everest. Et, là, nous ne sommes malheureusement pas équipés pour le grimper. Malines a un cinq de base costaud même si, pour moi, Braine reste plus complet”, poursuit le T1.

Un match à aborder sans pression. “Les filles ont reçu les instructions comme avant chaque rencontre mais on sent une forme de relâchement, ce qui est normal après une telle saison. Nous avons le sentiment du devoir plus qu’accompli. Il ne faut surtout pas se prendre la tête et montrer ce que l’on sait faire de mieux.”

La demi-finale se jouera d’abord au Bois Saint-Jean, ce jeudi à 20 h 30. Le retour est prévu samedi, à la même heure, à Malines.