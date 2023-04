Pour Pierre De Froidmont, “être dans le top 10 mondial est plus un adjuvant qu’une pression”

Ce samedi, les affaires sérieuses redémarrent avec une étape allemande (Hausach, course hors catégorie UCI) faisant figure de lancement d’une série de compétitions qui l’amèneront à point pour la première manche de Coupe du monde (12 mais, Nove Mesto – Tchéquie). Etat d’esprit et forme semblent déjà être là…

“Je suis très content de ma condition physique actuelle, explique-t-il. J’ai bien démarré l’année avec cinq top 10 en 5 courses, dont une victoire en Italie. J’ai tout de suite été dans la continuité de 2022 au niveau forme. Alors que les autres années, j’avais du mal à me remettre directement dans le bain, cette fois c’est différent. J’ai supporté les entraînements plus lourds concoctés par mon coach, Pieter Timmermans. Sur cette base, je me réjouis d’ailleurs de voir où j’en serai lors des Coupes du monde, épreuves où sont distribués le plus de points UCI…”

Sa présence nouvelle dans le top 10 mondial lui met-elle de la pression ? “Pas vraiment, répond-il. Cela facilite d’abord les choses, vu que je pars désormais de la première ou de la deuxième ligne sur la grille. Ensuite, vu le classement, je me retrouve aligné sur des courses où les meilleurs sont également présents. J’ai pris l’habitude de rouler avec eux, ce n’est donc plus un stress pour moi. Donc, être top 10 représente plus un adjuvant qu’une pression…”

Après l’Allemagne de ce samedi, De Froidmont se rendra directement en Autriche pour disputer le lendemain une nouvelle hors catégorie. “Ensuite, ce sera retour à la maison avec un entraînement ciblé dans les bois de ma région, avant une C1 à Sittard (Pays-Bas), puis départ pour la Tchéquie pour la Coupe du monde de Nove Mesto.”