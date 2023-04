C'est celle du mardi 18 avril à 20h30 qui a été choisie, à moins que les deux clubs ne s'accordent sur un autre moment.La CJU a également motivé sa décision, qui a été prise par quatre membres (dont 75 % de néerlandophones) après avoir entendu le secrétaire général de l'Union belge Dries Boulet et le secrétaire de Bocholt Jan Evens, assisté de son avocat. Curieusement, elle n'a pas jugé bon d'entendre un représentant de Visé.

La CJU estime que le seul perdant dans cette affaire est le handball belge. Selon elle, toutes les parties concernées ont une responsabilité dans cette affaire: Bocholt parce qu'il n'a pas communiqué l'heure du match à temps, Visé parce qu'il a fait preuve d'un "manque total d’esprit sportif et un mépris pour le bon déroulement de la compétition" (sic) et le secrétariat général de l'Union belge parce qu'il aurait dû suivre l'affaire de plus près et corriger l'erreur de Bocholt.

Pour peu, on hallucine! Une juridiction "neutre" ne s'en tient donc pas aux faits et se permet de qualifier l'attitude d'un club qui demande l'application du règlement.

Elle demande aussi à la fédération de pallier aux devoirs de ses clubs en effectuant leur travail administratif.

Avec de tels arguments, le handball belge continuera à être le grand perdant. Et pour longtemps encore. Car il y a deux ans, lorsque Bocholt avait refusé de reporter d'une semaine la finale de la Coupe de Belgique parce que Visé avait plusieurs cas de covid, le fair play n'avait jamais été évoqué.

On attend maintenant de voir comment Visé, qui attendait l'argumentation de la CJU, va se positionner et se pourvoira en cassation devant le Comité Exécutif Paritaire. Un recours en justice civile est également envisageable mais coûte évidemment très cher pour un club amateur.