Maurice Pirard laisse sa place à Renaud Collette: "Nous avons commencé avec une boîte de trombones" (vidéo)

Parce qu’il est important de laisser la place aux jeunes, qui arrivent dans le comité et je m’en réjouis. Cela m’aide à lâcher doucement certaines fonctions – j’en assurais beaucoup ! Je passe vice-président, pour aider mon successeur Renaud Collette. Comme je suis retraité, j’ai du temps libre… et je ne me vois pas rester à ne rien faire. Le cyclisme est une occupation qui me tient à cœur. Mon objectif était vraiment de trouver des jeunes pour assurer la relève. C’est fait et ça me comble: tous nos efforts fournis pendant des années ne seront pas vains. Je suis fier de dire que si la Flèche Ardennaise est là aujourd’hui, c’est en partie grâce à tout mon investissement, bénévolement. Mon épouse Michelle a été très tolérante pour supporter mes allées et venues.

Quel regard portez-vous aujourd’hui sur vos 41 années de présidence ?

Oulah, les prémices n’avaient rien à voir avec maintenant. Au début des années 80, nous avons commencé avec une vieille machine à écrire et une boîte de trombones (sourire)… En 1981, j’ai fondé un petit comité avec Nicolas Ledent ainsi que mon frère Mathieu. Nous étions sans compte en banque. Pour notre première organisation de la Flèche Ardennaise, nous avons demandé des parts au foot de Wegnez, au club de marche, à nos familles. Quinze jours avant, nous n’avions pas encore la licence. Pouvoir finalement la mettre sur pied a été un coup de maître ! Après cette édition à Wegnez, nous sommes allés sur Grand-Rechain jusqu’en 1997, année de la victoire du champion d’Allemagne Christian Henn. Nous avons ensuite connu Herve jusqu’en 2019 avant de prendre la direction de Stavelot. Malheureusement, la course a été annulée à cause du Covid-19… puis à nouveau en 2021, à cause de la fédération. Qui a marqué son refus cinq jours avant, alors que les équipes étrangères étaient déjà sur place ! Ça a été une histoire à dormir debout. C’est mon plus grand regret de ces 41 années… et il vient de la fédération, c’est quand même dingue. Quel coup dur ça a été.

Cet événement de 2021 est donc votre grand regret. Et votre plus grande satisfaction ?

C’était en 2000, je ne l’oublierais jamais. Thomas Voeckler a pris l’avion de Bordeaux à Valenciennes et nous sommes allés le chercher en taxi là-bas, le samedi soir. Il a rejoint l’équipe de France dans un hôtel spadois en début de nuit. Le lendemain, il gagnait la Flèche Ardennaise. Nous avons bien fait de jouer les taxis (rires).

Vous évoquiez Nicolas Ledent, fidèle de l’ASBL récemment décédé…

Un grand monsieur. Il m’était précieux. Dans nos relations avec la fédération, il était celui qui arrondissait les angles, capable de s’interposer correctement, avec une certaine philosophie. Il a agi positivement pour la course, après avoir été secrétaire général à la fédé.

Renaud Collette est ainsi le nouveau président de l’association. C’est l’homme de la situation ?

Il a toutes les qualités pour faire peut-être mieux que moi ! S’il est chez nous, c’est parce qu’il a compris que les détails sont importants pour nous, que nous visons la perfection. Renaud ne sera pas seul puisque dans le comité, nous sommes tous des experts en la matière – sans être des professionnels.

L’ASBL Flèche Ardennaise a un contrat jusqu’en 2025 avec la Ville de Stavelot pour l’organisation de la Flèche et d’Aubel-Thimister-Stavelot.

Renaud Collette: "Remco Evenepoel, mon meilleur souvenir"

À l’été 2017, c’est sur Aubel-Thimister-Stavelot que le futur champion du monde s’était révélé. Avant de remporter l’épreuve en 2018.

Début août 2017, Remco Evenepoel est un parfait inconnu lorsqu’il prend le départ d’Aubel-Thimister-Stavelot (pour juniors). Une victoire (l’étape de Thimister) et un podium (à Stavelot) plus tard, la légende était en marche.

"Cette année-là, il se loupe complètement sur la première étape. Le lendemain, il gagne avec beaucoup de panache, sa marque de fabrique. Je me souviens qu’à sa montée sur le podium, il me dit être très heureux de cette première grande victoire, quatre mois après ses débuts dans le vélo", se remémore Renaud Collette. "Quatre mois et un succès UCI devant de tels adversaires ? Directement, je me dis qu’il y a quelque chose chez ce coureur. C’est ce jour-là qu’il m’explique son parcours de footballeur à Anderlecht, au PSV, qu’il a arrêté par dégoût."

L’été suivant, auréolé d’un titre européen, c’est avec un tout autre statut que l’actuel sociétaire de la formation Soudal Quick-Step arrive à Aubel. Où Remco Evenepoel est battu par Biniam Girmay … avant de forcer la décision à Stavelot, sur l’exigeant tracé ardennais. "Il venait de l’emporter avec plus de dix minutes d’avance sur la Course de la Paix… Nous avions demandé de ne pas creuser autant d’écart dès la première étape", rigole Renaud Collette. "À Stavelot cette édition-là, c’est d’ailleurs mon meilleur souvenir. Je me revois annoncer la victoire de Remco au moment du podium protocolaire, ave la foule qui exulte – il était déjà suivi par des fans. Les frissons ! Aujourd’hui, il me dit encore bonjour lorsque je le croise sur des courses et nous sommes régulièrement en contact avec ses parents que nous félicitons après ses exploits."