Amara Camara, le nouvel artificier de Sprimont

”Le coach me connaît depuis la saison passée avec la P1. Je ne suis pas passionné par le botté des coups de réparation lors des entraînements, je préfère les tirer en match. Depuis que j’évolue sous les ordres du coach, que ce soit en P1 ou en D3, je n’ai jamais manqué la conversion d’un penalty. Patrick Fabere avait choisi d’autres joueurs à la base (Ndlr : Hernandez et Di Bernardo ont connu plusieurs échecs) avant de me désigner. Il ne panique pas quand il me voit m’élancer (rires).”

Comme l’ensemble de ses partenaires, l’arrière latéral liégeois transpire la confiance grâce au 11 sur 15 signé par les Sprimontois. Un bilan qui leur permet de ne plus regarder dans le rétroviseur. “Des qualités, on savait en disposer d’énormes depuis le début de la campagne. Il fallait juste changer la mentalité, dans le sens d’insister sur le collectif et sur l’envie d’aller de l’avant. En évoluant de la sorte, on est capable de vaincre n’importe quel adversaire. Si l’on s’était battu un peu plus les uns pour les autres dès le départ, on figurerait plus haut au classement.”

Posté en numéro 5 sur le côté gauche de la défense, Amara Camara n’y a pas toujours évolué. “C’est en U19, au Standard, que Stéphane Guidi m’a positionné à cette place. Franchement, je préfère évoluer un cran plus haut, comme milieu gauche offensif. À Sprimont, hormis moi, seul Lambrechts peut y jouer. Et j’y prends du plaisir.”

La venue de Mormont permettra-t-elle aux Carriers de poursuivre leur marche en avant ?