Liège-Bastogne-Liège espoirs, une vraie course de référence

Avec les meilleures équipes de formation, soit les viviers des structures World Tour comme Groupama-FDJ, Circus-ReUZ-Technord (la petite sœur d’Intermarché-Circus-Wanty), Soudal-Quick Step, DSM, Jumbo-Visma, ou Lotto -Dstny, Israël, Uno-X ou encore Hagens Berman Axeon, le team d’Axel Merckx, sans oublier des sélections nationales comme celle de l’Italie ou du Grand-Duché du Luxembourg. “Celui qui gagne ou qui termine dans les premiers fait généralement souvent une carrière après chez les pros”, continue Julien Stassen. “Elle est dure au niveau de son parcours. Je l’ai moi-même disputée une fois, je me rappelle que c’était très difficile comme tracé et qu’il avait fait très mauvais, sur une édition remportée par Jan Bakelants, devant Romain Zingle, qui ont tous les deux été chez les pros ensuite. Cette course emprunte aussi les côtes mythiques du Liège-Bastogne-Liège des pros, comme La Redoute, Wanne, la Haute Levée ou Stockeu.” Mais la fin de course n’est pas comparable au tracé que feront les Remco Evenepoel ou Tadej Pocagar dans une semaine. “Comme l’arrivée se fait à Blegny et non à Liège, c’est effectivement bien différent des derniers kilomètres du parcours des pros”, poursuit Julien Stassen. “Mais cela reste bien vallonné comme fin de course. Avec notamment le Mur de Bolland comme dernière difficulté.”

Seul un homme fort peut espérer s’imposer et inscrire son nom au prestigieux palmarès de la Doyenne des moins de 23 ans. Un des coureurs de Julien Stassen peut-il viser la victoire et succéder au Français Romain Grégoire (qui confirme déjà chez les pros, au sein de l’équipe Groupama-FDJ, avec laquelle il s’est par exemple classé huitième des Strade Bianche) ? “Honnêtement, cela va être compliqué, car j’ai beaucoup de jeunes coureurs dans l’effectif, des coureurs de première et de deuxième année”, répond-il. “Je comptais aussi sur le Liégeois Noah Detalle, mais il ne sera pas au départ, car il est malade actuellement. Nous avons le Namurois Lucas Jacques qui est en bonne forme, il s’en est bien sorti sur le récent Circuit des Ardennes et a été repris dans notre équipe pro pour disputer la Flèche Brabançonne, mercredi. Notre objectif sera que nos jeunes prennent de l’expérience sur une épreuve de ce niveau. Prendre l’échappée serait bien.”

Axel Merckx, lui, y viendra avec de hautes ambitions. Comme chaque année : son équipe y brille quasiment chaque saison. “Le plateau est très relevé, c’est une des courses belges les plus importantes, au point de vue international aussi avec une forte renommée et une belle réputation”, explique-t-il.

L’itinéraire-horaire

BASTOGNE 0 -174 12h15

Bourcy 8 -166 12h36

Bastogne 20 -154 12h53

Noville 31 -143 13h09

Steinbach 48 -126 13h34

Halconreux 58 -116 13h48

Vielsam 67 -107 14h01

GPM 1 Côte Mont Le Soie -79 95 14h18

GPM 2 Côte de Wanne 87 -87 14h29

GPM 3 Côte de Stockeu 93 -81 14h38

GPM 4 Côte Haute Levée 99 -75 14h46

Ruy 108 -65 15h00

GPM 5 Côte de la Vecquée 119 -55 15h15

Bayonnard 128 -45 15h29

GPM 6 Côte de La Redoute 137 -27 15h41

Louveigné 144 -30 15h50

GPM 7 Côte de Nessonvaux 154 -20 16h05

GPM 8 Côte de José 162 -12 16h17

GPM 9 Côte de Bolland 168 -6 16h25

BLEGNY 174 0 16h34

Le palmarès de la Liège-Bastogne-Liège espoirs

2022 : 1. Romain Grégoire (Fra) ; 2. Lennert Van Eetvelt ; 3. Gwen Leclainche (Ira).

2021 : 1. Leo Hayter (GBr) ; 2. Rick Pluimers (P-B) ; 3. Tobias Johannessen (Nor).

2020 : annulé à cause de la pandémie.

2019 : 1. Kevin Vermaerke (USA) ; 2. Viktor Verschaeve ; 3. Tobias Foss (Nor).

2018 : 1. Joao Almeida (Por) ; 2. Andrea Bagioli (Ita) ; 3. Alexys Brunel Fra).

Liège-Bastogne-Liège espoirs sacre chaque année de futurs pros, comme ici avec Bagioli, Almeida et Brunel, en 2018. ©Julien Gillebert

2017 : 1. Bjorg Lambrecht ; 2. James Knox (GBr) ; 3. Lucas Hamilton (Aus).

2016 : 1. Logan Owen (USA) ; 2. Pavel Sivakov (Fra) ; 3. Ruben Guerreiro (Por).

2015 : 1. Guillaume Martin (Fra) ; 2. Silvio Herklotz (All) ; 3. Tao Geoghegan Hart (Gbr).

2014 : 1. Anthony Turgis (Fra) ; 2. Dylan Teuns ; 3. Tao Geoghegan Hart (Gbr).

2013 : 1. Michaël Andersen Valgren (Dan) ; 2. Nathan Brown (USA) ; 3. Jasper Stuyven.

2012 : 1. Michaël Andersen Valgren (Dan) ; 2. Ian Boswell (USA) ; 3. Joshua Berry (USA).

2011 : 1. Tosh Van Der Sande ; 2. Romain Bardet (Fra).

2010 : 1. Ramunas Navardauskas (Lit).

2009 : 1. Rasmus Guldhammer (Dan) ; 2. Romain Zingle ; 3. Dennis Van Winden (P-B).

2008 : 1. Jan Bakelants ; 2. Romain Zingle ; 3. Jan Ghyselinck.

2007 : 1. Grega Bole (Slo) ; 2. Anthony Roux (Fra).

2006 : 1. Kai Reus (P-B) ; 2. Tom Stamsnijder (P-B) ; 3. Dimitry Kozontchouk (Rus).

2005 : 1. Martin Pedersen (Dan).

2004 : Branislau Samoilau (Blr).

2003 : 1. Johan Vansummeren ; 2. Jurgen Van Den Broeck ; 3. Peeter Weening (P-B).

2002 : 1. Christophe Kern (Fra) ; 3. Steven Caethoven.

2001 : 1. Ruslan Gryschenko (Ukr) ; 2. Tom Boonen ; 3. Andrei Kashechkin.

2000 : Jurgen Van Goolen.