Les 15 km de Liège ont lieu ce dimanche. Il s’agit de l'événement de course à pied le plus populaire dans le sud du pays, avec un total de 4 courses (15km, 7km, 3km et courses enfants), deux marches (21km et 6km) et deux trails (42 et 21km). Près de 8000 participants sont attendus sur les différentes épreuves ce dimanche.