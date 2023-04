15 km de Liège: victoire au sprint pour Oussama Lonneux

Malgré la différence de temps entre ce samedi et ce dimanche, les amateurs de course à pied urbaine étaient fidèles au rendez-vous des 15 km de Liège. Les records de fréquentation ont été pulvérisés et, pour le 15 km, il a fallu créer deux vagues de départs pour que tout se passe dans les meilleures conditions de confort et de sécurité. Ce sont donc plusieurs marées humaines assez importantes qui ont arpenté les rues de la Cité ardente.