Destination tour final pour Sprimont ?

Détenteurs d’un brillant 14 sur 18, les Carriers ont dompté la formation de Philippe Médery afin de les dépasser d’une… victoire au général. “À l’heure actuelle, on est qualifié pour le tour final et on dispose de la meilleure attaque alors que l’on nous voyait jouer le maintien”, souligne Patrick Fabere. Qui, malgré un début en demi-teinte, n’a jamais paniqué. “En s’alignant dans un 3-5-2, Mormont a mis un gros press efficace d’entrée sur notre zone défensive. Mon message envers mon groupe se voulait rassurant dans le sens où aucune équipe ne peut tenir à ce rythme durant toute une partie.”

Et, après avoir concédé un handicap sur corner, une rapide transition offensive initiée par Cokgezen et ponctuée par Ngieme lançait les Carriers. “En raison du press moins dominant, on a su inverser la tendance après avoir bien résisté.” Au point de se placer aux commandes grâce à un autogoal consécutif à une mésentente entre Crèvecoeur et son gardien ! “Je suis très fier de mon groupe qui a ensuite été performant en zone de finition. Tactiquement, on était bien en place et physiquement, on a montré pouvoir tenir le choc. Puis, lors des 10 dernières minutes, on a su avoir une gestion de match parfaite.”

Ces jeunes Carriers ont pris de l’expérience ces dernières semaines et devraient se montrer plus performants la saison prochaine, même s’ils ne bénéficieront plus de l’effet de surprise.