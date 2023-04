Un esprit de conquête payant pour le RFC Liège

Certes, le RFC Liège, qui retrouvait son capitaine D’Ostilio, n’a pas laissé traîner les choses en se portant au commandement comme il ne l’avait encore jamais fait cette saison : en moins de deux minutes ! Mais Dessel, jouant d’égal à égal avec le RFCL durant la première heure, n’a pas manqué de donner du fil à retordre à l’équipe de Gaëtan Englebert. “Notre adversaire s’appuyait sur une bonne animation de jeu en milieu de terrain”, reconnaissait le coach liégeois. “Dans notre organisation, nous n’avons pris aucun risque. Finalement, nous avons offert très peu d’occasions de but à Dessel.”

Paradoxalement, la rapide égalisation anversoise dès la reprise, comme un pied de nez à l’ouverture du score, a sonné le réveil d’un RFC Liège obliquant, au pas de charge, d’une gestion ardue vers un esprit de conquête payant. “L’équipe a su élever son niveau de jeu en prenant le dessus physiquement”, insistait Gaëtan Englebert. “Quand je vois la qualité de notre dernière demi-heure et les occasions qui ont défilé… Les joueurs ont montré qu’ils avaient de la réserve et ceux venus du banc ont une nouvelle fois rempli leur rôle.” À l’image du doublé réussi par Jérémy Perbet, serial buteur dans toute sa splendeur après avoir rapidement suppléé Mputu, préféré à son équipier dans le onze de départ. La blessure à la cheville de l’attaquant sang et marine est probablement le seul bémol dans la marche en avant d’un matricule 4 prompt à remettre les pendules à l’heure. Un RFCL désormais à 3 points du Patro et (peut-être) à 90 minutes d’une montée en D1B.