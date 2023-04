Visé joue aux montagnes russes

”C’était un match de saison”, résumait Thomas Cauwenberghs. “Plein soleil le matin, giboulées sur le coup de midi et une éclaircie en fin de journée. Pour moi, deux éléments ont fait pencher la balance en notre faveur : l’état d’esprit du banc, même de ceux qui n’ont pas joué ; et la défense à cinq, que nous avons beaucoup travaillé depuis le début de saison et qui porte ses fruits. En deuxième mi-temps, il y a eu beaucoup plus de communication entre les joueurs.” Cette défense solide a permis à Visé de jouer rapidement en contre-attaque.

On ajoutera que les Limbourgeois, déjà privés de Qerimi, ont perdu rapidement Louis Marchal (entorse de la cheville) et que Colin Glesner a été exclu dès la 43e pour une faute sur Nguema. Tongres a eu deux autres exclus en fin de match (Merken et Carvalhais) mais la messe était déjà dite.

Quelques individualités sont également ressorties du collectif. Outre quelques arrêts en un contre un, Plessers a stoppé deux penalties à 25-23. Les ailiers ont également fait la différence, ce qui n’a pas toujours été le cas cette saison. Brixhe a inscrit 8 buts et Nguema, cinq, alors que ce n’est pas sa place, même s’il a déjà occupé ce poste à Nice. “C’est important que des joueurs acceptent de se fondre dans le collectif pour rendre service”, ajoute Cauwenberghs.

Vincent Bello retrouve progressivement le niveau qui était le sien la saison dernière et Hadzic fait preuve de plus de régularité au shot.

Cette victoire devrait permettre de ramener plus de sérénité au sein d’une équipe qui doute encore trop facilement. Car même si, cette fois, l’issue est favorable, on ne peut pas perdre de vue les 14 minutes sans marquer de la première période, avec un nombre incalculable de pertes de balles. Un candidat champion ne peut pas se permettre de tels black-out.

HC Visé 31 – 26 Tongres

HC Visé : Plessers (50'), Delatte (10'), Brixhe 8, Bello 4, Vancosen, Ranc 1, Hadzic 8, Nguema 5, Danesi 2, Massat 1, Boyon 1, Destexhe 1.

Intermédiaires : 7-3, 8-8, 10-15, 16-22, 25-23, 31-26.

Visé ira à Bocholt sans son entraîneur

S’il était important que Visé gagne samedi, c’était non seulement pour rester dans le coup pour le titre mais également pour préserver l’intérêt de ce qu’il est désormais convenu d’appeler l’affaire Bocholt.

Pour rappel, le secrétariat général de l’Union belge avait infligé un score de forfait au club campinois pour ne pas avoir communiqué dans les temps l’heure de son match contre Visé. La Commission de Juridiction d’Urgence a annulé ce forfait mais Visé lui conteste ce droit et introduira mardi un recours en cassation devant le Comité Exécutif Paritaire. L’affaire ne sera toutefois pas traitée avant le match, reprogrammé à jeudi (20h30).

Une décision qui n’arrange d’ailleurs pas Visé puisque son entraîneur, Thomas Cauwenberghs est retenu pour raisons professionnelles. “Et si nous avions joué mardi, mon T2, Thomas Bolaers, n’aurait pas été présent non plus”, dit le coach.

Visé sait que ses chances de battre Bocholt sont minces. Les Campinois viennent encore de battre Pelt et filent vers un nouveau titre. À Visé, qui s’est adjoint les services d’un avocat, on précise d’ailleurs que l’action n’est pas dirigée contre Bocholt mais qu’on entend surtout démonter les incohérences d’une fédération qui multiplie les bourdes. Au point qu’Yves Vancosen, un des piliers de l’équipe nationale, a décidé de mettre prématurément un terme à sa carrière en sélection.

Il nous revient que même au sein de la ligue francophone, la décision de la CJU ne fait pas l’unanimité. Mais ce sont tout de même trois membres de cette même ligue qui n’ont pas assisté à la réunion en vidéoconférence qui a pris la décision.