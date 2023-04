Visé retrouve le goût de la victoire

C’était un match piège pour les Visétois… qui a vite tourné court pour les Anversois, dont le futur en Nationale 1 ne tient vraiment plus qu’à un fil. “Le score en dit long sur la rencontre”, concède un Kevin Nicaise très lucide dans l’analyse des débats. “Nous y avons cru un peu en première période, avec une énorme occasion pour rétablir l’égalité juste avant le repos”, poursuivait l’ancien joueur de l’Union, du Brussels et de Dender, entre autres, à la tête des Briquetiers depuis la reprise en 2023. “Dans l’ensemble, Visé était tout simplement plus fort, il ne faut pas chercher midi à quatorze heures. En l’absence de cinq titulaires (NdlR : dont Jason Bourdouxhe, présent en tribune), nous faisions avec les jeunes. À 2-0, on s’est surtout dit que la seconde période risquait d’être longue, et elle le fut.”