Huy : une saison réussie malgré tout

Une opinion partagée par le coach Manu Papalino, qui s’exprimait de la même façon samedi soir après le match. "Nous ne pouvons pas nous retrouver au tour final sans mettre des buts, c’est presque impossible. Il nous manque un vrai buteur et c’est clairement la raison pour laquelle nous sommes l’une des plus mauvaises attaques de notre championnat."

Malgré un deuxième tour moins prolifique au niveau des points, Huy peut tout de même s’avouer fier de son championnat, sachant que les Mosans avaient fini la saison passée avec… 33 points. "L’objectif des 40 points est atteint et je peux dire que je suis fier de mon équipe, d’autant plus que nous sommes le deuxième plus petit budget de notre série. Nous avons montré que nous étions là malgré tout, surtout au premier tour où nous nous sommes retrouvés à une place que nous n’attendions pas ", continue l’entraîneur.

Alors que le nombre de matchs diminue avant que le RFC Huy ne s’éteigne pour laisser place à l’Union Hutoise, la volonté de bien faire reste présente au sein de l’effectif, comme le dit Manu De Castris. "Nous ferons notre possible pour gagner nos deux derniers matchs et partir du RFC Huy avec le devoir accompli et la tête haute. "