Warnant au plus proche du titre en D2 ACFF

Onze points d’avance qui permettent déjà de commencer à rêver. "Mais n’oublions pas que c’est à la fin du bal que les musiciens sont payés et c’est la dernière note qui est ici la plus importante. Ce ne sera fini que lorsque nous sabrerons le champagne (rires). Nous n’allons pas nous mettre la pression ni nous prendre la tête, il nous reste normalement un ou deux points à prendre. Si ce n’est pas ce dimanche, ça peut être un autre, nous voulons avant tout profiter des moments et puis, nous sommes boostés d’un surplus de motivation !"

Une première place qui était inespérée en début de saison. "Nous jouions au tout début pour le maintien, qui a vite été assuré et puis nous avons enchaîné les victoires et engrangé les points. Au début, nous en rigolions entre nous sur le fait d’être champions puis maintenant, je pense que nous le méritons et nous n’avons rien volé. Si nous sommes champions, ce sera une grosse fête du foot et je ne parle pas des 2 premières mi-temps. J’invite d’ailleurs tous les amateurs de foot à venir nous supporter et peut-être fêter notre sacre tous ensemble !"