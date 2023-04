Les Bulldogs mis à l’honneur par la ville de Liège: "Cette saison est une consécration"

Lors de la campagne 2022-2023, les Bulldogs n’ont rien laissé à personne. Coupe de Belgique, championnat national, Inter Regio Cup et Beneleague : ils ont ajouté quatre trophées à leur vitrine. “Il s’agit d’une saison mémorable et historique. Dans l’histoire du hockey belge et hollandais, nous n’avons jamais connu de cela”, a tenu à souligner Willy Demeyer ce mardi en fin d’après-midi, lorsqu’il a reçu le club sang et marine à La Violette.