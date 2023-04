Oussama Lonneux a remporté les quinze km de Liège au sprint… alors qu’il fait le Ramadan

Ce sont donc plusieurs marées humaines assez importantes qui ont arpenté les rues de la Cité ardente. Rien que sur les 15 km, on compte 3 500 coureurs classés ! Et c’est sur cette distance qu’on a eu droit à un superbe finish entre Oussama Lonneux et Dorian Fintolini. Ils ont dû sprinter dans la dernière ligne droite et le spécialiste du 1 500 m avait un avantage sur son dauphin dans cet exercice. “C’est toujours un plaisir de courir à Liège, nous confiait le vainqueur. Je dois dire que j’ai couru une bonne partie de l’épreuve dans les talons de Dorian qui a fait un incroyable boulot. Il a été très entreprenant mais de mon côté, je ne pouvais pas faire grand-chose : je suis en plein mois de ramadan et j’ai dû m’économiser.”

Dorian revenait, lui aussi, sur sa course : “J’ai voulu prendre le tempo directement à mon compte et tirer le plus possible car je savais que Valère Hustin et Oussama étaient beaucoup plus rapides que moi au sprint. J’ai tenté à plusieurs reprises de les décrocher mais Oussama m’a collé comme une sangsue et, dans les derniers mètres, ses chronos sur 1500 m ont été la bonne réponse à mes attaques.”

Sur la distance de 7 km, là aussi on a eu droit à un finish d’exception avec quatre coureurs dans la même seconde. Alexandre Blachère est premier, devant Benjamin Rondal. Stephen Radelet complète le podium. Le Mega 15 km de Liège, c’est aussi des marcheurs, des courses pour les kids et deux trails. Les participants sont emmenés en train et reviennent en courant. Sur la longue distance de 42 km, le titre revient à un habitué des longs efforts : Sylvain Lejeune boucle la distance en 3 h 09. Le 21 km revient à Julien Claessens (1 h 26).