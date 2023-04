Belle remontée de Bertrand Baguette en Super GT

Des conditions climatiques difficiles sont venues compliquer la tâche de notre compatriote. Dès le samedi, les essais libres étaient interrompus en raison de fortes pluies avant les qualifications sous le déluge où Kazuki Hiramine ne pouvait faire mieux qu’un douzième chrono.

Le dimanche, si Bertrand Baguette prenait le départ de la course sous une météo clémente, les choses se compliquaient rapidement, pluie et averses de grêle s’invitaient tour à tour pendant les trois cents kilomètres d’une course marquée également par différents incidents. De quoi inciter la direction de course à brandir un deuxième drapeau rouge à vingt tours de l’arrivée, donnant la possibilité de marquer le maximum de points possibles lors de cette première manche écourtée que Bertrand Baguette terminait à la septième place.

"J’ai connu un départ difficile avec un problème de mise en température des pneus", confiait-il après l’arrivée. "Ensuite, je me suis beaucoup amusé en remontant pas mal de positions sur le sec. Malheureusement, la pluie est arrivée assez vite. Notre premier arrêt aux stands pour mettre les pneus pluie fut un peu tardif à cause d’un “Full Course Yellow” me faisant perdre toutes les positions gagnées. Il m’a fallu alors tout recommencer pour finalement céder le relais à Kazuki en sixième position. Lui aussi a eu du mal à mettre les pneumatiques en température perdant au final une place. Ce résultat est malgré tout plutôt positif si l’on considère notre place sur la grille de départ. Nous devons maintenant travailler pour être en mesure de nous battre à nouveau pour la victoire et mettre les bouchées doubles pour être plus performant déjà à Fuji lors la deuxième manche."