Les Francs Borains n’ont quant à eux pas reçu la licence pour la Challenger Pro League et l’Olympic n’en a reçu aucune.

"La COMMISSION DES LICENCES, Ayant constaté les déclarations faites et les pièces fournies. Déclare que la requête introduite par le ROYAL FOOTBALL CLUB LIEGEOIS (Matricule n° 4) en vue de la licence de football professionnel 1B et de la licence de club national amateur est recevable et fondée. Décide d’attribuer au ROYAL FOOTBALL CLUB LIEGEOIS la licence de football professionnel 1B sous le numéro /0004/49/80067 et la licence de club nationalamateur pour la saison 2023-2024 sous le numéro AM/0004/49/80067. Affirme que cette licence est liée à la participation effective à la compétition en football professionnel 1B pour la saison 2023-2024 (auquel cas elle sera valable comme licence B et portera le numéro B /0004/49/80067). Affirme que cette licence est liée à la participation effective à la compétition de 1ere division Amateurs ou la compétition de D1B pour la saison 2023-2024."