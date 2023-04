Noah Solheid découvre la D1 avec Seraing : "J’ai vite oublié les 25.000 supporters de Bruges"

Le phénomène est assez rare pour être souligné : un joueur liégeois accumule du temps de jeu à Seraing. Habitué à enchaîner les titularisations avec les U23, Noah Solheid a débuté les deux dernières rencontres de championnat avec les Métallos face à deux ténors de la série, Bruges et l’Union. “L’intensité est plus élevée qu’en D2 ACFF, sourit celui qui a été formé au Standard. Noa Lang et Ferran Jutgla étaient costauds mais je n’ai pas eu le sentiment de jouer avec le frein à main. Je pense avoir signé une prestation correcte, sans commettre de grosse erreur. J’ai quand même dû céder ma place après une heure car j’étais épuisé…”