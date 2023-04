Gaëtan Gerstmans : "Sprimont a trouvé sa stabilité"

Du côté des Carriers, qui luttaient pour le maintien il y a six semaines à peine, pas question de s’emballer. “Après notre début de saison, tout le monde nous voyait morts ! Et nous voilà 5e”, glisse Gaëtan Gerstmans. “On vient de signer un brillant 14/18. L’équipe a trouvé sa stabilité.”

Après un parcours qui n’a pourtant pas été sans stress. “Beaucoup de jeunes éléments ont reçu la confiance et il fallait un peu de temps pour qu’ils s’installent. Maintenant qu’ils ont entre 10 et 20 matches de D3 dans les jambes, ils ont progressé et cela a permis à l’ensemble de gagner en maturité. Et ce qui se passe pour l’instant en découle : on donne peu d’occasions à nos adversaires et, quand on frappe au but, c’est goal !”

Au point d’être, à ce jour, partie prenante au tour final. “Un match compliqué nous attend dès ce week-end à La Calamine. J’y ai évolué durant trois ans et il n’est jamais aisé de manœuvrer cette équipe dans son stade. On se trouve dans une spirale très positive, mais le groupe de Kelmis regorge de qualités. On verra ce qu’il se passera. Mais on doit être conscient du plaisir d’encore jouer des matches à enjeu à deux journées de la fin. On ne voulait surtout pas s’emm… dans le milieu de tableau.”

En tant que joueur chevronné, Gaëtan Gerstmans a pris place au sein de la défense depuis l’absence de Duchnik. “Je suis là pour apporter du calme, notamment quand on doit subir comme lors du début de match de samedi dernier contre Mormont. Au début, il s’agissait juste d’un dépannage car mon poste de prédilection est devant la défense, une place où il y a plus d’analyse et où les interventions dans le jeu sont plus nombreuses. Mais j’aime bien aussi ce poste de défenseur central, où j’avais déjà évolué auparavant.”