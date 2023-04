Les courses d’orientation urbaines reprennent ce vendredi

Les clubs de Liège et Spa vous convient à vous réapproprier l’espace urbain en participant à des courses d’orientation de 3,5 km dans les rues, les parcs, les espaces verts de nos villes. Les organisateurs ont aussi pensé aux débutants en proposant des parcours d’initiation, plus simples et plus courts. Un coureur aguerri mettra une vingtaine de minutes pour boucler le parcours. Les marcheurs, eux, en auront pour une bonne heure. Chacun à son rythme, c’est la philosophie de ces vendredis CO.