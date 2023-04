La finale est toujours en vue !

Pourtant, c’étaient les Campinois qui étaient fébriles, à l’image de De Beule, écopant d’emblée de deux minutes de pénalité pour rouspétances. Avec un très bon Plessers, Visé prenait deux buts d’avance mais la défense haute de Bocholt bloquait les tirs de Hadzic. Vancosen en profitait cependant pour tirer les marronsdu feu à 6 mètres.

À 9-9, Visé écopait de trois penalités et d’un penalty en une bonne minute mais, malgré cela, Bocholt ne parvenait pas à inscrire plus de deux buts. Grâce à un Bello qui a retrouvé son niveau du championnat dernier (5 buts en première mi-temps), les Mosans repassaient même devant à 14-15 après un penalty arrêté par Plessers à 14-13. En début de deuxième mi-temps, Thomas Bolaers lançait Lahonda et Delatte dans la bataille. Le gardien visétois se distinguait immédiatement par quelques arrêts importants tandis que Roelants était exclu pour une faute sur Ranc (35e). Visé perdait très vite Danesi (blessure au genou) mais Bello prenait la relève et Visé gardait son sang-froid, profitant des opportunités pour prendre trois buts d’avance (23-26) à 10 minutes du terme.

À 25-27, Gijbels arrêtait un penalty de Vancosen. Bolaers effectuait un nouveau changement payant en relançant Hadzic, qui inscrivait deux buts mais Bocholt finissait par égaliser à 7 secondes du terme.