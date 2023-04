Sur la bonne voie, grâce à un second tour nettement plus prolifique, Hoogstraten pourrait même être tiré d’affaire si on en croit le verdict des licences tombé cette semaine. Les Anversois ne joueront certainement pas à la roulette russe et les hommes de José Riga doivent s’attendre à affronter un opposant plus consistant que Rupel Boom.

Le leitmotiv sera une fois encore identique du côté des Oies : prouver leur valeur au travers d’une prestation de qualité… sur une surface de jeu cependant qui risque de ne pas favoriser leurs desseins.