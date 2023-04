Stéphane Jaspart: "Les critiques envers Warnant m’énervent. On mérite d'être là..."

Stéphane Jaspart, quel sentiment domine juste avant le grand jour ?

Avant tout, je reste prudent. On n’est pas encore champion. Mais oui, je suis excité. Un titre, ça n’arrive pas toutes les saisons. Il y a une envie de le faire. Une envie dingue même. Mais il n’y a aucune forme de pression car elle est inutile.

Si on vous avait dit il y un an que vous pourriez être champion, vous l’auriez cru ?

Non parce qu’on sortait, déjà, d’une saison incroyable. Je pensais qu’on était en surrégime. Je ne suis pas un grand pessimiste, mais pas un grand optimiste non plus. Mais on a finalement déjoué les pronos. Je savais que ce groupe avait encore un potentiel. Mais, oui, il m’a surpris quand même. Je me serais satisfait avec moi que ça.

Vous devez des fois vous pincer pour y croire ?

De moins en moins, franchement. On est à notre place, je pense, là en haut. On a pris des points parfois avec un peu de réussite, mais à d’autres, on aurait pu en prendre plus. Cela s’équilibre sur une saison. On a 66 points en 30 matchs avec 5 points de plus que l’an passé. Le bilan chiffré est top.

Vous trouvez qu’à certains moments, on a manqué de respect à Warnant ?

Oui, sincèrement. J’ai entendu des choses pas sympas notamment dans des interviews télé d’après match. Cela ne sert à rien de commenter le jeu de l’équipe adverse juste après. C’est juste de la frustration. C’est réducteur de dire que Warnant a balancé de longs ballons. Il suffisait que les autres le fassent alors et aient 66 points aussi. Des équipes ont raté leur saison après être venues chez nous et soi-disant notre terrain étroit. Or, elles avaient d’autres matchs. Savoir s’adapter à l’environnement, c’est une qualité.

Vous n’êtes pas fâché de ne pas monter la faute à un règlement pointilleux ?

Non car le règlement est connu depuis le début. Après, monter, est-ce une bonne chose pour le club ? Je ne pense pas. De toute façon, si on gagne dimanche, les champions, ce sera nous. Peu importe les licences. Quand je vois champion entre guillemets dans le journal, cela me rend fou. Si on l’est, on l’est. Point. Je ne me focalise pas sur cette frustration de ne pas monter. Je me concentre sur le fait qu’on soit monté deux fois en trois ans avec un tour final entre les deux.

Vous avez amené Warnant au sommet mais avez été peu sollicité par d’autres clubs de niveau supérieur. Pas décevant ?

Oui, un peu quand on fait de bons résultats, comme les joueurs. Mais si ça ne vient pas, ça ne doit pas venir. Pourquoi ? Je ne ne suis pas carriériste. Je ne sonne pas aux clubs et je ne fais pas ma prostituée (sic). C’est comme ça. Au départ, je suis un peu là par hasard. Tout s’est mis en place sans que je le cherche depuis mes débuts à Sprimont. Je n’ai pas de manager non plus. C’est sûr que ça m’aurait fait plaisir.

On sait que les conditions de travail ne sont pas toujours optimales à Warnant. C’est un peu miraculeux ce que vous faites ?

Bien sûr. On fait ça dans un club familial avec ces conditions parfois compliquées. C’est la preuve qu’avec la bonne mentalité, on peut y arriver.

Cela donnerait quoi la méthode Jaspart dans un club pro ?

Je ne sais pas, je n’y pense pas parce que ce n’est pas le cas. On est en D2 et c’et déjà bien. Beaucoup aimeraient être à notre place. Il faut aussi se rendre compte de ça.

Justement, c’est quoi la méthode Jaspart ?

Je suis un coach proche de ses joueurs. Mais je suis exigeant avec eux. Ils ont des tâches à faire et on ne lâche rien, en entraînement comme en match. Là, je donne congé certains mardis car on a un noyau de 18 joueurs mais il faut les préserver, surtout après la saison exceptionnelle qu’on fait.

Votre méthode, c’est aussi réussir ses transferts, non ?

Oui, c’est vrai. Il y a peu de ratés. Quand je fais revenir des Debefve, Biatour et Fransolet, je sais ce qu’ils vont apporter sur et dehors du terrain. On a du mal à faire des joueurs car il faut qu’il rentre exactement dans le projet du club. Moi, je ne veux pas de gros noyaux car j’aime que mes gars soient tous concernés. Mettre dix gars en tribune, ça ne va pas. Si ton joueur sait qu’il va être considéré, cela change l’ambiance générale.

Vous saviez dès le début que vous ne monteriez pas. Comment vous faites pour maintenir l’envie ?

C’est un état d’esprit qu’on insuffle aux joueurs. J’étais déjà comme ça comme joueur: je donnais tout mentalement. Il faut sans cesse rester positif. On a eu une rouge en 4 saisons. Cela dit pas mal de choses…