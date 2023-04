Christophe Kinet et Cvijan Milosevic étaient dans la dernière équipe professionnelle du RFCL : “Un grand club ne meurt jamais”

Depuis 1995, l’histoire a cependant été bien chahutée. Faillites, déménagements consécutifs, descentes… Le club a presque tout connu à cause de personnes qui lui ont fait bien du tort mais il est toujours parvenu à se maintenir à l’échelon national. Heureusement, il a pu compter sur ses fervents supporters pour le porter à bout de bras et conserver tout ce qu’il y a de plus pur : les couleurs et le matricule.

Un club sain

Tout cela, c’est de l’histoire bien ancienne, que l’on oublierait presque tant le club est sain aujourd’hui. Sous la présidence de Jean-Paul Lacomble, le RFCL est enfin redevenu irréprochable financièrement parlant et il a retrouvé des infrastructures bien à lui grâce à la construction d’installations à Rocourt. Au fil du temps, l’homme à la tête des Rouge et Bleu est parvenu à s’entourer des bonnes personnes, compétentes pour l’aider à atteindre les objectifs.

Actuellement en Nationale 1, le club semble enfin prêt à regagner le tant attendu monde professionnel et à écrire un nouveau chapitre de son histoire. D’abord en Challenger Pro League et peut-être plus haut ensuite…

Les anciens n’oublient pas

Christophe Kinet, l’actuel coach de Dison, fait partie des derniers joueurs à avoir porté le maillot du RFCL au plus haut niveau. Comme pour ses coéquipiers de l’époque, il a vécu des moments inoubliables. “Ce sont des souvenirs magnifiques, avec un peu de tristesse à la fois. Chez les jeunes, j’avais hâte de rejoindre l’équipe première avec Eric Gerets. La dernière saison, j’étais titulaire. Je me souviens encore de mon premier match contre Charleroi et de mon premier but. J’étais épanoui au niveau personnel. En plus, il y avait une mentalité et une solidarité incroyable dans le groupe. Même dans la difficulté, les supporters répondaient présent. Malheureusement pour le club, la saison s’est mal terminée. Nous étions cependant loin d’imaginer que c’était le début d’un long parcours compliqué.”

En 2008, Christophe Kinet faisait partie du groupe liégeois qui a amené le club jusqu’en D2, qui n’était pas professionnelle à ce moment-là. “Nous avions une magnifique équipe. Ce titre à Verviers est mémorable, tout comme la fête qui a suivi sur la place du Marché. Nous avions fait le job mais malheureusement tout s’est à nouveau gâché par la suite.”

Ancien coach du club, Kiki est heureux de voir Rocourt revivre. “Une montée en D1B serait méritée pour beaucoup de paramètres : les supporters qui ont fait survivre le club, le public unique, la direction qui a réalisé un travail de longue haleine… Liège est un club historique comme il y en a d’autres qui ont réussi leur remontée mais il est près de chez nous et, surtout, c’est celui de mon cœur. Chaque année, les objectifs sont élevés et il faut du temps et de la patience, alors que les attentes sont grandes. Mais j’étais persuadé que le club arriverait un jour à rejouer chez les pros.”

”Chaud au cœur”

Cvijan Milosevic faisait lui aussi partie de cette dernière équipe professionnelle du RFCL. Il a joué au club entre 1990 et 1995, comme Kinet. Voir le Matricule 4 monter lui donne le sourire. “Ça me fait chaud au cœur. J’espère que la D1A sera l’étape suivante. Les supporters sont magnifiques. J’étais présent contre Visé et j’ai vécu cette belle ambiance. J’espère avoir l’opportunité de venir plus souvent la saison prochaine”, dit-il, en avouant tout de même que le niveau n’est plus le même que celui qu’il a connu. “À l’époque, le championnat était bien plus fort. Les grands clubs comptaient plusieurs internationaux mais le nombre d’étrangers était limité. On jouait avec du local. J’espère tout de même que Liège fera quelques beaux transferts pour livrer un bon championnat.”