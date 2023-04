Les Sang et Marine ont commencé la rencontre à fond. Winkel était condamné à boucher un maximum de trous, en vain durant la première demi-heure. Un centre de Mouchamps atterrissait dans les pieds de Lambot, qui trompait le gardien d’une belle frappe croisée. Très en verve sur son flanc gauche, Bruggeman offrait deux caviars à Prud’homme et Mouhli, dont les frappes depuis l’entrée du rectangle terminaient dans le plafond.

Liège semblait en route pour une démonstration mais a semblé perdre son football. On peut légitimement penser que les joueurs avaient la tête à Charleroi, où La Louvière était accrochée au même moment. Courageux, Winkel sortait la tête de l’eau et profitait de l’apathie liégeoise, comme l’illustrait le but de Tall, complètement oublié au petit rectangle. Sula, d’une frappe lointaine, et Van Marcke, oublié au second poteau, rétablissaient logiquement la parité.

A cet instant, la promotion pouvait être oubliée pour ce week-end. Mais Liège a encore fait preuve d’une grosse force mentale pour faire la différence grâce à Panepinto, d’un plat du pied au deuxième poteau, et Loemba, d’un coup franc direct, faisaient la différence en fin de rencontre.

Ce jusqu’au-boutisme ne permet pas encore à Liège d’officialiser sa montée car La Louvière n’a pas perdu à Charleroi B (0-0). Les Liégeois comptent douze points d’avance sur la RAAL à quatre journées du terme. Il faudra encore attendre dimanche prochain et le déplacement à Tirlemont pour que le ticket pour la D1B soit définitivement composté.

RFC Liège : Debaty, Nyssen, Lambot, Van Den Ackerveken, D’Ostilio, Mouchamps, Prudhomme (60e Arslan), Merlen, Mouhli (72e Loemba), Mouchamps (83e Cavelier), Perbet (72e Panepinto), Bruggeman.

Winkel : M. Kudimbana, Dewaele (36e B. Kudimbana), Van Marcke, Dauchy, Dujardin, Clyncke, Voskanian (28e Tall), Bendianishvili, Beyens, Sula, Debouver (83e Vandendriessche).

Arbitre : M. Loockx.

Avertissements : Prudhomme, Van Marcke, Vandendriessche, Clyncke.

Les buts : 9e Lambot (1-0), 11e Prudhomme (2-0), 29e Mouhli (3-0), 37e Tall (3-1), 62e Sula (3-2), 77e Van Marcke (3-3), 82e Panepinto (4-3), 90e Loemba (5-3).