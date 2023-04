Nationale 1: trois capitaines et surtout quatre buts pour Visé, vainqueur à Hoogstraten (0-4)

L'URSLV, animée par l'envie de terminer le championnat sans fausse note, l'a parfaitement négocié. Face à un adversaire qui doit encore assurer son maintien et fort d'un récent 7 sur 9, on retiendra que les hommes de José Riga ont affiché leur supériorité dans le jeu pour maîtriser les débats de long en large. Le deuxième but inscrit par Gilon dès la reprise douchait définitivement les espoirs d'une équipe d'Hoogstraten qui n'avait par moments que son agressivité à opposer. Car on notera aussi, dans un tout autre registre, que les Oies en étaient à leur troisième capitaine après 40 minutes de jeu à peine, suite aux sorties sur blessure de Hendrickx puis Bonemme. Sans doute le seul bémol d'une soirée réussie.