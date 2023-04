Benoit Bruggeman roi du terrain au premier acte

”Oui, j’étais bien et ai été tout le temps dans son dos car il était assez lent. J’ai pu donner 2 assits et aurais même pu mettre un 3e, mais on a un peu galvaudé.”

Liège s’est peut-être cru trop beau à 3-0, pensait peut-être déjà faire la fête… et Winkel est revenu à 3-3 ! "On pensait avoir effectué le plus difficile ? Possible… On a alors reculé et notre adversaire a pu revenir au score. Je pense qu’alors, Winkel a un peu reculé ? On a su réagir et mettre ce 4-3 qui aura fait tant de bien”, indiquait le flanc gauche du matricule 4.

Suivait alors une 5e rose de Loemba permettant ainsi aux Sang et Marine d’engranger une 15e victoire à Rocourt !

”Je ne pense pas que nous avions de la pression avec ce match important. On est bien à domicile, invaincu. Personnellement, j’avais confiance. C’est vrai que notre fin de première mi-temps, puis le début de la seconde ont été un peu laborieux. Hélas, Liège est plus dans la réaction que dans l’action, mais l’important était surtout de réagir et, de planter ce 4e but. Hélas, on n’a pas su faire la grosse fête. C’était bizarre de se retrouver dans l’attente puisque La Louvière jouait 30 minutes après nous. De toute façon, on n’avait rien de prévu, mais on est focus sur le prochain match, à Tirlemont, où nos supporters y seront nombreux afin d’y faire une belle fête !”