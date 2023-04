L’homme du match : Bruggeman 8

Comme depuis plusieurs semaines, Benoît Bruggeman a montré toutes ses qualités. Rapide et précis, il a bien combiné et ajoute deux assists à son compteur. Il était dans tous les bons coups. Comme le reste du groupe, on l’a moins vu après le deuxième but adverse.

Merlen 5

Un peu en dessous de son niveau cette semaine. Lorsqu’il est seul au milieu, on le sent un peu moins à l’aise que d’habitude et un peu trop léger dans les duels. Il a souffert mais les montées d’Arslan et de Loemba lui ont fait du bien.

Lambot 6,5

Il a ouvert le compteur assez rapidement dans la partie. En plus de son travail défensif habituel, il a effectué quelques courses offensives intéressantes pour aider son équipe lorsqu’elle était en difficulté.

Panepinto 7

Il est monté pour les vingt dernières minutes. Après avoir beaucoup couru, il a débloqué Liège, qui était dans une situation délicate, suite à un corner.

Englebert 7

Le mentor a pris le pari de laisser Yannick Loemba sur le banc et de placer ses pions un peu différemment au milieu et devant. Ses changements lorsque Liège n’était pas vraiment à l’aise ont surpris mais ils se sont avérés payants.