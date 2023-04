L'absence de Danesi a sans doute coûté cher, tout comme les dix minutes de flottement entre la 10e et la 20e.

"J'ai vu des moutons, pas des guerriers", disait le président Arthur Hoge. Par la suite, l'écart s'est maintenu et Visé a joué un peu de malchance avec une latte et un piquet à 8-11.

Les Mosans ne sont désormais plus maîtres de leur sort. Ils doivent gagner à Pelt (qui n'a plus rien à revendiquer) et espérer que Bocholt joue le jeu honnêtement face à Tongres. Même une victoire sur le tapis vert pour le match à Bocholt ne les aiderait pas car Tongres possède un meilleur average particulier.

La direction visétoise et l'avocat du club se rencontreront ce lundi afin de voir la suite à donner à l'affaire après la décision du CEP de ne pas casser le verdict de la Commission de Juridiction d'Urgence.