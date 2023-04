La manière et l’efficacité pour Visé

”Nous avons totalement maîtrisé cette rencontre par le jeu et ça fait plaisir, en effet”, confirmait le coach visétois. “Quand un entraîneur voit ses idées se mettre en place aussi bien sur le terrain, il peut même être fier de son équipe”, souriait-il.

Comme les Oies ont eu le bon goût d’ajouter l’efficacité à la manière, le résultat final a pris des proportions sévères pour une équipe anversoise toujours en lutte pour son maintien, sans pour autant avoir déjà connu pareille déconfiture à domicile dans ce championnat !

On notera le doublé – son premier en N1 – de Hugo Gilon et le retour (quinze minutes) de Jonathan Legear, que l’ancien Diable rouge a fêté par un but sur sa première touche de balle ! Seul bémol d’une soirée réussie : les blessures de Jonathan Hendrickx et Axel Bonemme, l’un au ménisque, l’autre aux ligaments du genou.