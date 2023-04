Le champagne est au frais au RFC Liège

Face à Winkel, le groupe a su revenir et s’imposer, même dans la difficulté, montrant à nouveau toute la solidarité qui le caractérise. Les remplaçants ont fait la différence puisque Panepinto et Loemba ont planté une rose peu après leur montée au jeu, alors que leur équipe n’était pas dans une situation très confortable. “Cet esprit d’équipe est un peu notre force de la saison. Nous avons un groupe facile, que nous parvenons à gérer. Nous essayons de donner du temps de jeu à tout le monde et la dynamique à l’entraînement est très positive, soulignait le T2. Certains s’entendent exceptionnellement bien entre eux. Ils passent leurs journées ensemble. Ils restent ici même après les entraînements ou se côtoient en dehors du foot. Ces éléments contribuent grandement à nos bons résultats.”

En menant 3-0 à la demi-heure, Liège pensait avoir la victoire en poche et les joueurs avaient peut-être déjà plus la tête au match Charleroi U23-RAAL, déterminant pour leur montée ce samedi. Mais Winkel n’a rien lâché pour revenir finalement à 3-3, avant que les Sang et Marine ne terminent en beauté. “On a l’art de se mettre en difficulté. On doit être capable de se relever rapidement lorsque l’on rencontre un petit couac mais ici, nous avons encaissé deux nouveaux buts après le premier. C’est là que nous devons encore grandir. Heureusement, que nous avons pu faire la différence par la suite.”

Le champagne est bien au frais dans les frigos de Rocourt et sera sans doute sorti dimanche à Tirlemont.