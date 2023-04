Il y a peu, le groupe et son entourage refusaient logiquement de parler de la montée puisque rien n’était acquis mathématiquement et que l’on n’oublie pas les leçons du passé. À Rocourt, on disait vivre “match par match pour atteindre l’objectif”. Aujourd’hui, plus personne ne doute de la promotion en fin de saison, à l’image de Yannick Loemba qui a entonné un “Liège en D2, c’est tellement mieux” avec les fans samedi soir. Lorsque la montée sera acquise au niveau du classement, le club tentera d’aller chercher la première place détenue par le Patro Maasmechelen, qui a validé son ticket pour la D1B samedi soir (victoire 4-0 contre les Francs Borains). Mais la tâche s’annonce compliquée. Le club limbourgeois demeure trois unités devant Liège et on le voit mal tomber de cette première marche, sa dernière défaite remontant au 7 janvier. Les Sang et Marine ne doivent rien lâcher et une montée en terminant leader aurait encore une autre saveur.