Tom Panepinto, buteur pour le RFC Liège : “Je ne savais pas comment célébrer ce but”

”Ce but représente beaucoup de joie et de fierté. Honnêtement, je ne savais pas comment le célébrer et où courir. Tout le monde m’a rapidement sauté dessus. Finalement, je l’ai fêté avec toute l’équipe et c’est ce qu’il y avait de plus beau.”

Le discret attaquant de 19 ans commence à trouver sa place dans cette équipe. Il monte de plus en plus au jeu et son pressing sur la défense adverse s’est déjà révélé précieux. Avec trois réalisations au compteur, il démontre également ne pas être maladroit dans le dernier geste.

”Mon début de saison a été un petit peu compliqué puis j’ai saisi ma chance contre Hoogstraten, explique celui qui est en fin de contrat. J’espère rester à Liège, c’est mon seul souhait. On n’a pas encore discuté avec la direction, donc je ne préfère pas m’étendre sur le sujet. Tout ce que je peux dire, c’est que je me sens bien ici, les conditions sont vraiment parfaites pour les joueurs.”