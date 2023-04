Yannick était aux anges : “J’aime donner les coups francs enroulés de la sorte, je n’avais rien à perdre et j’ai tenté (NdlR, en pleine lucarne) et cela m’a réussi. J’avais mis un corner comme ça à… Debaty quand il était au Patro et moi à Mons !”, signalait, hilare, le remplaçant de l’excellent Moulhi. “Je devais garder le ballon et permettre au bloc de jouer plus car on subissait”, disait-il avec un bandage sur la tempe ? “Dans l’euphorie, c’est Matyas (Goffin) qui a été poussé et qui m’a percuté la tempe ! Rien de grave, un peu de sang et un petit coup !”, précisait le 23 rocourtois qui va peut-être s’inscrire à… The Voice ! “Cela fait un moment que le kop souhaite que je chante avec eux. Mais je ne sais pas chanter, vous l’avez entendu non (rire) ? Mais c’était sympa, j’espérais le faire pour la montée. Dommage, ce sera pour dimanche, à Tirlemont (pas de combi car !), car on a, désormais, notre destin en main”.