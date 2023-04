Le RFC Liège à Tirlemont en étant déjà promu la veille ?

Après sa victoire difficile face à Winkel, le club de Rocourt a retenu son souffle durant 30 minutes en attendant la fin de la partie entre les U23 de Charleroi et la RAAL. Les Louviérois ont partagé l’enjeu (0-0), laissant ainsi le champagne des Liégeois une semaine de plus au frais. Dans le groupe, beaucoup s’accordaient pour dire que ce n’était peut-être pas une si mauvaise chose et que la victoire sur le terrain serait plus belle, sans devoir attendre le résultat des concurrents. “J’aimerais que nous méritions la fête quand nous nous battons sur le terrain, déclarait Eric Deflandre. Je préfère que nous puissions fêter directement après le match avec nos supporters, sans devoir attendre une demi-heure pour relancer une petite fête.”

Il manque un point

Sauf que la montée, les joueurs, le staff, la direction et les supporters pourraient bien devoir la fêter une première fois… depuis leur domicile samedi soir ! En effet, Liège ne joue que dimanche à Tirlemont, alors que les duels Francs Borains-Rupel Boom et La Louvière-Young Reds Antwerp auront lieu la veille. Si l’un des deux concurrents directs des Liégeois ne l’emporte pas, le Matricule 4 sera systématiquement promu et fêtera donc la montée avec ses supporters attendus en nombre le lendemain. Cependant, si le RFB et la RAAL venaient à décrocher les trois points, un “simple” partage suffirait à Tirlemont pour sabrer le champagne et fêter le retour dans le monde professionnel comme il se doit.

Viendra ensuite le second objectif qui s’annonce un peu plus compliqué tant le Patro semble bien accroché : la première place, synonyme de titre de champion.