Mike Gray, le manager de Warnant: "Ce qu’on a fait là, on en parlera encore dans 20 ans"

Mike Gray, pour vous, c’est une surprise d’être champion ?

On mérite mille fois ce titre. Mais, oui, jamais on n’aurait pensé ça. On pensait tous qu’on ne ferait jamais mieux que l’an passé. Mais on l’a fait. C’est un truc fou à côté de villes comme Tubize, La Louvière, etc. On a 800 habitants à Warnant. Tout a bien tourné pour nous. Mais il y a aussi beaucoup de talent. Dans 20 ans, on parlera encore de ce titre, je vous le garantis.

Vous êtes modeste, mais c’est vous qui dénichez ces pépites à gauche et à droite, comme un Bizimana que personne ne connaissait…

Le coach et moi, oui. On va voir les joueurs sur place comme "Bizi". On l’avait vu comme 2e gardien à Herstal. On a pris des échos et il nous fallait un bon deuxième derrière Nicolas Pire. Et là, il est international. On ne peut pas être champion sans un grand gardien. On se renseigne sur tout, particulièrement la mentalité. Le gars doit savoir où il arrive.

C’est quoi la mentalité Warnant ?

On est un club familial avec, c’est vrai, et ça me fait mal de le dire, des conditions de travail pas toujours faciles. Oui, le terrain n’est pas le meilleur, mais on est champion quand même. Ce n’est pas normal qu’on doive se délocaliser pour aller s’entraîner en semaine. Merci d’ailleurs à Fabrice Piters et à Templiers-Nandrin de nous avoir accueillis. On a quatre clubs dans la commune et on n’a pas de solution pour s’entraîner sur un bon terrain. Pour un club de D2 ACFF, c’est un peu fou. Comme c’est pas normal que personne de la commune ne soit venu dimanche. C’est décourageant tout ça. C’est comme si les politiciens se fichaient de Warnant.

Les critiques vous ont, vous aussi, touché, comme votre président et votre coach ?

Oui, mais on a déjà été costaud l’an passé avec la meilleure défense et encore plus cette année. Quelque part, ça nous a boostés. À quatre matchs de la fin, quand tu es déjà champion, il n’y a pas de hasard. On a battu Acren et la semaine suivante, cette équipe est encore battue par Dison. Et que fait le coach d’Acren à l’interview ? Il parle de nous. C’est dingue. Mais, bon, voilà, on a surpris les grosses cylindrées qui voulaient absolument monter et, ça, ça ne fait pas plaisir à tout le monde.

C’est quoi la recette miracle pour faire ça ?

On a de superbes joueurs comme, par exemple, un Biscotti que le coach a encore fait grandir. Ensuite, chez nous, tout le monde court pour tout le monde. Quand un n’est pas là, un autre le remplace avec le même bonheur, aussi parce qu’on a plein de joueurs polyvalents. Puis, honnêtement, Stéphane Jaspart est incroyable. C’est, de loin, mon meilleur transfert depuis que je suis à Warnant. Il a la tactique, il a le psychologique. On n’a que deux entraînements par semaine, nous, mais c’est intensif. J’aurais aimé, pour lui, le voir plus haut. Il ne se prend jamais la tête sauf sur le terrain où il est exigeant. Le reste, c’est un poil de réussite, mais des fois, il faut que tout se combine. On est un peu, sans être péjoratif, une équipe de provinciale championne en nationale.

Vous n’avez pas peur de la saison prochaine ?

D’abord, on profite de ce titre. Mais, oui, forcément, cela fait un peu peur. On garde globalement le même noyau. Après, les départs font mal car on perd de bons joueurs, mais aussi des amis. Warnant est une belle famille. Et ce n’est pas une formule toute faite. Un Top 5, ce serait déjà pas mal, non ?

Vous n’êtes pas triste de ne pas monter ?

Si, un peu. Mais ce championnat est fait pour les clubs élites comme Tubize, Seraing, l’Union St-Gilloise. Ce titre donne encore plus de valeur à notre travail. Être devant les grands, je kiffe. Et non, je n’en veux pas à notre président. Il fait déjà tout tout seul. Il ne peut pas faire plus.

Warnant ne montera donc jamais en Nationale 1 ?

Je n’en sais rien. Mais la seule manière de le faire, je pense, ce serait de fusionner avec d’autres clubs de la commune mais ce n’est pas possible, je pense. Pour la région, ça aurait été exceptionnel. Cela me fait un peu mal pour certains joueurs comme Aladin Bizimana qui aimerait y jouer un jour. Mais c’est comme ça…

Quelles seront les ambitions de Warnant la saison prochaine ?

Cela va être encore plus dur que cette saison parce qu’on sera attendu. Puis, avec Rochefort et Mons, notamment. la série va être plus costaude. On a gardé le Jas et ça, cela doit nous inciter à l’optimisme. On va retomber sur nos pieds, mais le plus tard possible.

