Noémie Gelders avant Anderlecht-Standard : “Je suis revenue plus riche et plus forte d’Anderlecht”

Noémie, comment vous sentez-vous depuis votre retour au Standard ?

”Hyper bien. À Anderlecht, nous avons réalisé le doublé coupe-championnat mais la situation n’était pas évidente pour moi au niveau sportif. J’ai finalement repris confiance en moi.”

Au Standard, dans un 4-2-3-1, Stéphane Guidi vous fait jouer à gauche et profite ainsi de vos qualités d’infiltration. Pourtant, vous préférez jouer en 10.

”Tout à fait. J’étais habituée à jouer en 10 et parfois en 9. Le côté gauche, je ne connaissais pas. Je remarque qu’au fil du temps cette place commence à me convenir. J’ai un rôle assez libre et je peux rentrer dans le jeu quand je le sens. Il y a beaucoup de joueuses dans le milieu de terrain au Standard, ce qui permet d’adopter un style différent. En tout cas, c’est bien vu de la part du coach, même si je dois avouer que j’étais un peu réticente au début.”

À 26 ans, vous continuez à monter en puissance, c’est assez surprenant.

”C’est vrai. Et je sens que j’ai gagné en maturité dans le jeu. Si je ne peux plus progresser, j’espère au moins rester à ce niveau quelques années encore. Je dois dire que je reçois aussi la confiance du staff et du club dans son ensemble. Le Standard m’a beaucoup aidée à devenir importante dans cette équipe. Et lorsque l’on se sent bien, le jeu revient tout seul.”

Vous faites partie des cadres et êtes une leader footballistiquement parlant. Cependant, pas dans le vestiaire…

”Ce n’est pas dans ma personnalité. Je ne suis pas celle qui va crier dans le vestiaire ou sur le terrain. Par contre, j’aime essayer de pousser l’équipe sur le terrain au niveau technique.”

Vous avez été élue deux fois meilleure joueuse de la compétition cette saison. Est-ce une surprise ?

”Ce sont les gens qui votent sur les réseaux sociaux. C’est très gratifiant mais rien que le fait de faire partie des joueuses sélectionnées par la Super League l’est aussi. J’ai décroché mes deux premiers trophées individuels que je ne risque pas d’oublier, même si j’espère en obtenir d’autres.”

Vous évoquiez la confiance du coach. À son arrivée au Standard Femina, Stéphane Guidi vous voulait dans son équipe mais vous êtes partie à Anderlecht. Est-ce un regret ?

”Nous avions vécu une fin d’année spéciale, avec beaucoup de filles qui quittaient. Anderlecht m’a contactée; je trouvais que c’était une opportunité à saisir, d’autant plus que je ne connaissais pas du tout Stéphane Guidi. J’ai appris beaucoup là-bas et je suis revenue plus riche et plus forte. Si j’étais restée au Standard sans coupure, je n’aurais peut-être pas été aussi performante. Je suis très heureuse que le coach m’ait à nouveau acceptée.”

Vous avez connu plusieurs entraîneurs dans le football féminin. Comment cela se passe-t-il avec Stéphane Guidi au quotidien ?

”Sa gestion est totalement différente. Je suis épatée par son niveau tactique. Pour moi, il est un des meilleurs à ce niveau. Tous ses entraînements sont différents, il nous montre beaucoup de vidéos et nous explique tout ce qui ne va pas sur chaque phase jusqu’à ce que l’on comprenne, etc. Il essaie vraiment de travailler nos points faibles. Il nous fait grandir en équipe et c’est ce qui nous permet de performer.”

On parle souvent de cet esprit d’équipe au Standard Femina. Est-il si important ?

”En début de saison, nous avons connu quelques moments compliqués car il fallait le temps de trouver ses marques. Actuellement, l’équipe est incroyablement soudée. J’ai rarement connu cela au cours de ma carrière. S’il y a bien une équipe qui se bat à 3000 % dans ce championnat, c’est la nôtre. Il y a quelques mois, nous avons perdu des points que nous ne perdrions plus aujourd’hui.”

Cette solidarité peut-elle permettre de battre à nouveau Anderlecht ce mercredi ?

”Nous allons tout donner pour y parvenir. Nous avons confiance en nous et savons que cette équipe n’est pas hors de portée. Notre solidarité et notre hargne seront avec nous.”

"Un travail offensif mais aussi défensif"

Stéphane Guidi est heureux de pouvoir compter sur Noémie dans ses rangs. Il ne manque pas de souligner ses qualités. “Elle est très généreuse sur le terrain. En plus de ses qualités techniques en zone offensive, elle réalise un travail défensif incroyable. Ses lignes de course et sa qualité de frappe sont également des éléments importants”, dit celui qui a pris le pari de la placer du côté gauche.

Lorsqu’il a été nommé coach du Standard Femina, Stéphane Guidi espérait pouvoir compter sur Noémie Gelders directement mais ce ne fut pas le cas. “J’étais déçu de la voir partir à Anderlecht. Nous aurions pu faire quelque chose de merveilleux avec le quatuor Gelders, (Lisa) Petry, (Davinia) Vanmechelen et (Sanne) Schoenmakers. Maintenant, je suis très heureux d’avoir à nouveau Noémie chez nous.”

Malgré son âge et son expérience, Noémie Gelders a encore quelques points à travailler, selon le T1. “Elle doit parfois apprendre à mieux gérer ses émotions et à être plus lucide balle au pied. Elle a parfois du mal à tout contrôler lorsque les choses ne se déroulent pas comme elle le souhaite.”