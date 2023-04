Rallye (WRC en Croatie) - Loic Dumont: "Heureux, mais frustrés"

Aidés par leur grande expérience dans la discipline, Laurent Pellier et William Creighton s'installeront en tête de la catégorie devant Roberto Blach Núñez et Diego Domínguez. "Nous n’avons pas été les plus rapides, les gars devant ont plus d'expérience à l'international et sont actuellement tout simplement meilleurs que nous. En revanche, grâce à notre gestion des pneumatiques, on a sûrement été les plus malins et ce, malgré trois crevaisons survenues entre vendredi matin et samedi soir, d'où la grosse perte de temps."

En effet, les abandons se sont succédé au sein du peloton de tête, si bien qu'en fin de rallye, c'est une bataille pour la victoire qui animera les deux équipiers, qui signeront même deux meilleurs temps samedi après midi. "On a compris que la voiture de Laurent Pellier n'arriverait pas à finir le rallye, on a donc essayé de garder l'Irlandais Eamonn Kelly derrière nous. Mais dès dimanche matin, le moteur de notre Ford Fiesta Rally3 a commencé à faire des siennes. Une fois Laurent Pellier éliminé, une voie quasi royale s'ouvrait à nous puisque nous comptions alors une quinzaine de secondes de bon sur Kelly, mais on doit finalement s'incliner pour 30 secondes à cause de la mécanique."

Si la joie de l'objectif atteint est grande, la frustration d'avoir manqué la victoire l'est encore plus. "À chaud, on est heureux, mais très frustrés, même si on peut dire que notre saison est déjà réussie."