Le plaisir n’est pas feint car il a été trop rare cette saison. Le médian a souvent été freiné par des blessures qui l’ont empêché d’enchaîner les entraînements et, par corolaire, de se positionner pour une place dans le onze de base. “Ma première partie de campagne a été gâchée par des petites gênes au mollet et au pied. En janvier, j’ai souffert d’un arrachement osseux au niveau de la hanche. Il a fallu patienter de longues semaines pour que la douleur disparaisse.”

Samedi dernier, il est monté à l’heure de jeu à un moment où son équipe commençait à trembler face à Winkel. “Ce n’était pas un cadeau car nous étions en train de perdre le fil mais, avec Gaëtan, nous avons décidé de prendre le risque. Abian a bien canalisé le milieu de terrain”, confirmait Eric Deflandre.

Ces trente minutes ont constitué une délivrance pour un joueur qui n’avait cumulé que vingt-cinq minutes de jeu cette saison, dont dix-neuf le 24 août dernier contre Mandel. À dix-huit ans, il met déjà toutes les chances de son côté pour s’imposer dans cette équipe. “Ces contretemps physiques m’ont poussé à rendre visite à un diététicien pour qu’il me concocte un régime adapté à ma vie de sportif. Auparavant, j’étais encore occupé par mes études et je ne prenais donc pas le temps de manger suffisamment. Conséquence, je ressentais souvent de la fatigue musculaire.”

Formé à Saint-Trond, Abian Arslan a rejoint Rocourt il y a six ans. Son talent a convaincu le staff de l’intégrer à l’équipe première pour encore accélérer sa maturité footballistique. “La saison dernière, j’ai eu un peu de mal à m’intégrer mais maintenant, je vis très bien dans ce groupe. Je sens qu’on me fait confiance, tout le monde a envie que je progresse. Vivre une pareille expérience à mon âge, c’est unique. Je ne peux qu’apprendre. Je vais essayer de prendre encore de l’expérience d’ici la fin de la saison et, pourquoi pas ?, rester la saison prochaine.”

Cet espoir 100 % liégeois, capable de jouer en défense centrale et au milieu de terrain, a déjà la tête bien sûr les épaules. Une qualité qui plaît à la direction liégeoise.