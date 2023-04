Jérôme Peeters (Planet Padel) va disputer le World Padel Tour de Bruxelles ce mercredi: "Prendre un maximum de plaisir"

L’ancien partenaire de Clément Geens, qui fut champion de Belgique l’année dernière, s’attend donc à une belle opposition. "On n’aura rien à perdre. L’objectif, c’est prendre un maximum de plaisir, explique l’ancien série A au tennis, qui revient d’un tournoi international en Suède. Physiquement, je suis en forme. Avec mon partenaire, on s’entend vraiment très bien sûr et en dehors du terrain. A Bruxelles, c’est un peu la cerise sur le gâteau."

D’autant que le Liégeois devrait mettre sa carrière internationale entre parenthèses la saison prochaine. "Mon premier enfant devrait naitre fin mai et je n’ai plus envie de partir aussi souvent à l’étranger", dit-il. Je continuerai à disputer des tournois en Belgique pour le fun."

Bientôt aux Jeux Européens ?

Il n’empêche que Jérôme Peeters, actuellement deuxième belge, pourrait représenter la Belgique lors des prochains Jeux Européens, qui se dérouleront en Pologne à partir du 21 juin prochain. "Sur papier, la Belgique enverrait ses deux premières paires. Je ne veux pas me réjouir trop vite tant que ce n’est pas officiel mais ça pourrait être une nouvelle très belle expérience après les championnats du Monde et d’Europe", glisse le droitier. La sélection finale tombera début mai.

En attendant, le Liégeois, qui distille des cours au Planet Padel à raison d’une fois par semaine, continuera à s’invertir davantage au sein du club saint-georgien. "En l’espace d’une saison, on a doublé nos affiliés lors de nos interclubs. L’engouement est toujours bien présent et cela n’est pas prêt de s’arrêter", explique Jérôme Peeters. Preuve que le padel a encore de très beaux jours devant lui. Que ce soit à Saint-Georges ou ailleurs en Belgique.